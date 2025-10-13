Lucía Feijoo Viera

Los primeros prisioneros palestinos liberados por Israel llegan a Ramala

Alegría desbordada en la comunidá gazatí con la liberación de los primeros presos palestinos. La liberación de 1.968 presos palestinos, en cumplimiento del acuerdo de alto el fuego facilitado con la mediación internacional se está produciendo poco a poco durante la mañana de este lunes. Entre estos, 250 cumplían largas condenas en cárceles israelíes y, de ellos, 154 serán deportados fuera del país, mientras que otros 88 serán trasladados a Ramala, en Cisjordania, y ocho a Gaza. La gran mayoría, 1.718 prisioneros detenidos durante la ofensiva israelí en Gaza, serán liberados directamente en la Franja, donde se espera un emotivo recibimiento en la localidad de Jan Yunis, al sur del enclave palestino. Además, las autoridades gazatíes han desplegado a 7.000 funcionarios para coordinar la recepción y traslado de los liberados. El acuerdo de liberación forma parte de un canje con la organización islamista Hamás, que puso en libertad a los 20 rehenes israelíes que permanecían cautivos desde las hostilidades iniciadas en octubre de 2023. Esta acción se enmarca dentro del complejo proceso de paz que busca poner fin a la violencia en la región.