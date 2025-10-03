Atlas News

VÍDEO | Jornada de huelga en Italia por el asalto israelí a la flotilla Global Sumud

Un tsunami de personas, inédito en años, se ha volcado este viernes a la calle en más de 100 ciudades italianas, en el tercer día consecutivo de protestas ciudadanas en este país por el asalto israelí a la flotilla Global Sumud y por lo que consideran una actitud de "complicidad" del Gobierno de Giorgia Meloni con la guerra de Israel contra Gaza. Tan solo en Roma, epicentro de la rabia popular, donde se está celebrando la marcha principal —también apoyada por sindicatos y diversas organizaciones no gubernamentales—, miles de personas se han reunido desde muy temprano portando carteles de "Respeten su existencia, o espérense resistencia" y "Basta genocidio", pero también "Meloni dimite".