VÍDEO | Israel intercepta 21 barcos de la flotilla mientras que cinco siguen su camino hacia Gaza

Europa Press

Lo esperado ha ocurrido. Tras un mes de navegación, varios barcos de la Global Sumud Flotilla que se dirigían a Gaza para romper el bloqueo humanitario impuesto por Tel Aviv han sido interceptados por el Ejército israelí. Durante la noche de este miércoles, las tropas han irrumpido en los buques para detener a varios activistas, entre los cuales está Greta Thunberg. Sin embargo, no todas las embarcaciones han sido abordados. Según la web de la Flotilla de la Libertad, solo cinco de los 44 barcos continúan navegando y otros 21 han sido interceptados por Israel. Las embarcaciones más cercanas a la costa de Gaza parecen estar a menos de 50 kilómetros, y un buque llamado Mikeno se encuentra actualmente en aguas territoriales de Gaza, a menos de siete kilómetros de la Franja, aunque se desconoce si ya ha sido interceptado por las fuerzas israelíes.