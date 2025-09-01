El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, ha presentado una propuesta ante el Gobierno para endurecer aún más la respuesta a la potencial llegada de una flotilla y que implica catalogar de "terroristas" a los activistas que viajan a bordo, descartando, por tanto, que puedan beneficiarse de un "arresto suave" de unas pocas horas.

Una veintena de embarcaciones de la Global Sumud Flotilla partió el domingo de Barcelona --aunque ha tenido que regresar a puerto este lunes por el mal tiempo-- con el objetivo último de llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, si bien el Gobierno de Binyamín Netanyahu ya ha advertido de que no tolera este tipo de incursiones.