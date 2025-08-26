Una gigantesca pared de polvo se extendió por el área metropolitana de Phoenix el lunes con tormentas que dejaron a miles de personas sin electricidad y suspendieron temporalmente los vuelos en el aeropuerto de la ciudad.

Los conductores se apresuraron a regresar a casa entre fuertes vientos y lluvia a medida que se acercaba la tormenta de polvo, comúnmente conocida como haboob. Los haboob se asocian con tormentas eléctricas que colapsan y fuertes vientos, y pueden hacer que conducir sea prácticamente imposible.

El haboob redujo la visibilidad a un cuarto de milla en el área metropolitana de Phoenix, pero desapareció el lunes por la noche.