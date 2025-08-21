El avión del vuelo 1893 de Delta Air Lines aterrizó en su destino Austin, Texas, con el ala izquierda dañada el pasado martes 19 de agosto. Un pasajero filmó un vídeo de lo ocurrido con su teléfono móvil a través de una ventana del avión, en el que se puede ver un fragmento del ala desprendido. El vuelo partió de Orlando, y aterrizó sin problemas en Austin, a pesar del percance. La aeronave ha sido posteriormente retirada del servicio por mantenimiento.