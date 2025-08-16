El presidente estadoundiense, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladímir Putin, concluyeron hoy su cumbre en Alaska con una breve rueda de prensa conjunta en la que no anunciaron ningún acuerdo sobre la paz en Ucrania. Trump dijo que la reunión de más de tres horas con Putin y su delegación en la base de Elmendorf-Richardson fue "extremadamente productiva", pero "no hemos llegado" a la meta.