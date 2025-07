Las cámaras han captado el momento en el que el tímido tsunami provocado por el potente terremoto de Kamchatka (Rusia) llega a un pequeño embarcadero de Isla de Pascua (Chile). El Servicio Nacional para la Prevención y Atención de Desastres (Senapred) ha informado de que las olas, que no han tardado en retirarse, alcanzaron una altura máxima de 70 centímetros, mientras que en el resto de Chile se registraron olas que oscilaron entre 30 y 60 centímetros. No obstante, se mantiene la recomendación a la población de no acercarse a la costa.