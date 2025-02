En un gesto que ya está empezando a ser común en el entorno del presidente Trump, Steve Bannon, el que fuera su asesor, replicó el saludo nazi en el marco de la edición anual de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), un encuentro de la extrema derecha estadounidense celebrado en el estado de Maryland. Hace unas semanas fue Elon Musk, el empresario tecnológico y mano derecha del presidente, el que en plena euforia por la victoria electoral levantó el brazo ante los seguidores que le vitoreaban. Se trata, pues, de la segunda vez que miembros del círculo del mandatario republicano realizan el controvertido saludo en público.

"La única vía para que ellos ganen es que retocedamos. Y no vamos a retroceder, no nos vamos a rendir, no vamos a abandonar. Pelead, pelead, pelead", gritó el analista y asesor antes de levantar el brazo.