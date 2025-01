El Tribunal de Estrasburgo quita la razón a Francia por considerar que el sexo es un deber conyugal. La justicia gala dio la razón a un hombre que alegó para su divorcio que su mujer se negó durante años a mantener relaciones con él. Pero Europa cree que prima el consentimiento. El deber conyugal que viene del derecho canónico, entendido como la obligación de mantener relaciones sexuales en el matrimonio, a diferencia de Francia, ya no figura en muchas legislaciones europeas, entre ellas la española. "El sexo en los divorcios no puede ser en ningún caso ningún motivo, eso supone una vulneración del derecho a la libertad sexual" la abogada de familia y presidenta de la Sección de Familia y Sucesiones del ICAM, Paloma Zabalgo. Desde la reforma del 2005, en España se puede solicitar a los 3 meses y no hace falta una causa para divorciarse. De los 76.685 que hubo en 2023, el 32 por ciento se produjo tras más de 20 años de casados. Son los llamado divorcios grises, de parejas de más de 50 años, con canas en el pelo.Estos divorcios en la madurez se dan por múltiples factores como problemas de salud o financieros y según los expertos, de manera significativa por un deterioro de las relaciones. Etapas de la vida, como el inicio de la jubilación o el síndrome del nido vacío, tras la marcha de los hijos también afectan este distanciamiento emocional.