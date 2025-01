TikTok ha anunciado que sigue con la idea de suspender sus operaciones en Estados Unidos este próximo 19 de enero pese a la decisión tomada este viernes por el todavía presidente, Joe Biden, de dejar el futuro de la red social en las manos de su sucesor, Donald Trump. Para TikTok, la posición adoptada por Biden "no ha logrado brindar la claridad y la seguridad necesarias" para mantener las operaciones.

El Tribunal Supremo de EEUU dio este viernes luz verde a una ley que obliga a TikTok a suspender su actividad en el país antes del 19 de enero por no haberse desvinculado de su empresa matriz, la china ByteDance. El veto a TikTok tiene su origen en una ley aprobada por el Congreso en abril de 2024, con el apoyo de demócratas y republicanos. Esa legislación otorgaba a ByteDance nueve meses para vender las operaciones de TikTok en EE.UU. a un inversor que no fuera considerado un "adversario" del país, y establecía que, de no cumplirse esta condición, la aplicación sería prohibida el 19 de enero por motivos de seguridad nacional.

En principio, correspondería a Biden tomar medidas ese día para garantizar que la red social deje de operar en el país por razones de seguridad nacional, pero la Casa Blanca ha decidido dejar esa responsabilidad en manos de Trump, quien asumirá el cargo el 20 de enero, un día después de la fecha del veto. Trump, que está explorando opciones para garantizar la continuidad de la plataforma, dijo después que tomaría su decisión "en un futuro no muy lejano".

El fallo implica que los 170 millones de estadounidenses que utilizan la aplicación podrán mantenerla instalada en sus dispositivos, pero a partir del 19 de enero podrían dejar de recibir actualizaciones y no podrían volver a descargarla, lo que eventualmente haría que la plataforma deje de funcionar.