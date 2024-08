La reconocida cantante Pink, conocida tanto por su potente voz como por su firme compromiso con las causas sociales, ha dado un paso más en su activismo político al respaldar públicamente la candidatura de Kamala Harris a la presidencia de Estados Unidos. La artista acudió a la Convención Nacional Demócrata en Chicago, donde ofreció una conmovedora interpretación en una compañía muy especial, su hija de 13 años, Willow Sage.

La actuación de Pink y su hija fue uno de los momentos más memorables del evento, destacando no solo por la emotividad de la interpretación, sino también por el poderoso mensaje detrás de la canción. "What About Us", lanzada en 2017, se ha convertido en un himno para las minorías y grupos que han visto sus derechos amenazados, especialmente durante la administración anterior.