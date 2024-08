9 de la noche, Highfield Festival, y en pleno concierto algo está pasando. Se para la actuación, porque dos de las góndolas de la noria están ardiendo. Miles de personas en el recinto, cada uno con su móvil. No hay ángulo que no se recoja del incendio. Las llamas parecen focalizadas. El reto para los servicios de emergencia, entonces, controlar cuanto antes el fuego y, sobre todo, que no cunda el pánico y se desate una estampida. "La seguridad lo manejó muy bien", nos cuenta un testigo. "Nos dijeron paso a paso que nos fuéramos alejando, primero 5 metros, luego ampliar la distancia". El incendio se extinguió muy rápido y la calma de todos los presentes evitó la tragedia. "Hay cuatro personas con quemaduras y una con lesiones por una caída", relata Josephin Sader, portavoz de la policía de Leipzig. "El resto de afectados, tanto profesionales como los que estaban montados en la noria, es por inhalación de humo". Las ambulancias trasladaron al hospital a los heridos, 16 siguen ingresados pero están fuera de peligro. Mientras el departamento de criminalística sigue investigando las causas del incendio, el festival se ha retomado este domingo, cumpliendo con los conciertos y horarios previstos.