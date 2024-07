"Querido marido: dado que estás ocupado con otras compañeras, por la presente declaro nuestro divorcio. Me divorcio de ti, me divorcio de ti y me divorcio de ti. Cuídate. Tu exesposa". Así ha sido el impactante anuncio escrito en inglés con el que Shaikha Mahra, princesa y jequesa de Dubai, se ha despedido este miércoles de quien había sido hasta ese momento su marido, el jeque Mana Al Maktoum.