El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha defendido enérgicamente a Israel este lunes 20 de mayo, afirmando que las fuerzas israelíes no están cometiendo genocidio en su campaña militar contra Hamás en Gaza, en un rechazo a las críticas de los manifestantes pro palestinos. El líder norteamericano asegura que “rechazamos la solicitud de la Corte Penal Internacional de detención contra dirigentes israelíes”. “Independientemente de lo que estas órdenes puedan implicar, no hay equivalencia entre Israel y Hamás, y está claro que Israel quiere hacer todo lo posible para garantizar la protección de los civiles”. Biden ha querido ser claro y ha afirmado que “en contra de las acusaciones contra Israel vertidas por el Tribunal Internacional de Justicia, lo que está ocurriendo no es un genocidio. Lo rechazamos y siempre estaremos con Israel y contra las amenazas a su seguridad”.