Partía como la favorita en el estado de New Hampshire, pero esta noche los resultados no le han sido nada favorables a Nikki Haley. Donald Trump se ha impuesto a la ex embajadora de la ONU con el 55% de los votos, allanando aún más su camino para convertirse en el candidato republicano a la Casa Blanca. Haley felicitaba a Trump, pero no le da por vencedor. Le invita a debatir y enfrentarse a ella. Rodeado de excandidatos Trump celebraba los resultados y criticaba el discurso de su oponente.