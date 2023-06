Los fracasos para formar gobierno tras los comicios del 23 de mayo empujan de nuevo a Grecia a las urnas este domingo. El primer ministro, Kyriakos Mitsotakis, parte como favorito para lograr los escaños que no alcanzó hace apenas un mes. Pese a alzarse con la victoria, el líder de Nueva Democracia (ND) no cosechó la mayoría necesaria para optar a un mandato en solitario, pero la nueva legislación, que se estrenará en esta votación, le facilitará las cosas en una repetición de las elecciones que no ha pillado por sorpresa a los griegos.

Los sondeos le dan una amplia ventaja (con en torno al 43% de los votos) y el nuevo sistema electoral, que otorga al ganador entre 20 y 50 escaños adicionales, está de su parte. Ahora bien, el número de diputados de su formación dependerá de cuántos partidos entren en el Parlamento. Su principal opositor, Alexis Tsipras, es el líder de Syriza, segunda fuerza, que obtendría en torno al 20% de los votos y PASOK quedaría en tercer lugar con un 11% del escrutinio.