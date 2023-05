Miles y miles de personas han llenado las calles de Londres para asistir a la coronación. Británicos, españoles y visitantes de todo el mundo han querido asistir a este momento histórico. Los que no han podido acceder al recorrido oficial han llenado parques y plazas de todo Londres donde han seguido la ceremonia en pantallas gigantes. Un ambiente que no ha deslucido ni la incesante lluvia que no ha dejado de caer durante todo el evento.