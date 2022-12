Los militares ucranianos reciben con brazos abiertos las ayudas internacionales. Estados Unidos acaba de hacer público un nuevo paquete de ayuda militar de 1850 millones de euros, una noticia muy celebrada en la región del Donetsk. “Si tuviéramos más equipo y artillería, la victoria llegaría más rápido”, dice uno de los soldados. El paquete se anuncia justo después de la visita de Zelenskiy a Estados Unidos. En el congreso, frente a los legisladores americanos, el presidente ucraniano aseguró que la ayuda es una inversión en democracia y que no es caridad.Pese a ello, están agradecidos. “Si no fuera por los voluntarios, no tendríamos mucho de lo que tenemos ahora. Lo mismo con nuestros socios extranjeros que colaboran con armas y ayuda humanitaria”. Estados Unidos ha enviado alrededor de 50.000 millones de dólares en asistencia a Kiev. Todo, mientras se prolonga el mayor conflicto territorial de Europa desde la segunda guerra mundial.