La ofensiva rusa en Ucrania ha provocado ya que unas 100.000 personas hayan abandonado el país. Es una tremenda marea de refugiados. Y hay puntos especialmente sensibles, como la frontera con Polonia, por donde unos 30.000 ucranianos intentan escapar del horror de la guerra. De momento, es un éxodo ordenado, en autobuses y coches. "Nos sentimos bien acogidos. Nos han ofrecido hotel y comida sin pagar nada. Creo que iremos a Cracovia o a Varsovia", nos cuenta. Tiran de las maletas donde han metido lo imprescindible para unos días o unas semanas. Nadie quiere pensar más allá." Mis padres me llamaron a las seis, a las siete estaban bombardeando el aeropuerto. Hice las maletas y me vine con mis dos hijos", comenta esta chica. Llama la atención que son mujeres y niños. Los hombres en edad militar hasta los 60 años están llamados a combatir. En Rumanía, las mismas escenas. "Tengo un niño de 5 años y mi hermana tiene dos niños. Estamos asustadas, no sabemos qué va a pasar ahora", dice una una mujer. Aquí han llegado ya 11.000, pero se calcula que son unos 100.000 los ucranianos que han dejado sus casas.