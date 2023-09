A las puertas del esperado estreno de 'Las supermodelos', la serie documental de cuatro episoios que Apple TV+ estrena a nivel mundial el próximo 20 de septiembre, y que repasa las carreras de éxitos de las supermodelos de los 90, Naomi Campbell, Cindy Crawford, Christy Turlington y Linda Evangelista, esta última 'top' acaba de conceder una extensa entrevista con 'WSJ Magazine' (con preciosas fotos en blanco y negro de Steven Meisel) en la que hace unas sorprendentes revelaciones. La maniquí canadiense, de 58 años, ha explicado que ha padecido cáncer de mama en dos ocasiones en los últimos cinco años.

"Les dije a los cirujanos: 'No me voy a morir por esto", declara para la revista, en una conversación de lo más sincera.

No es la primera vez que Evangelista, que es madre de un joven de 16 años nacido de una escueta relación con el millonario francés François-Henri Pinault, actual marido de Salma Hayek, realiza impactantes declaraciones sobre sus problemas de salud. Hace un par de años, desveló que en 2016 fue "desfigurada de forma permanente" por un tratamiento estético de reducción de grasa que resultó contraproducente y le dejó "irreconocible".

Lo explicó ella misma en Instagram, que se había sometido a 'CoolSculpting' y que sufrió un raro efecto secundario que hace que sus células grasas aumenten en lugar de disminuir.

Regreso a los focos

Tal circunstancia le llevó a alejarse de los focos durante un tiempo.

Pero aquella pesadilla ya pasó. No solo estrena serie, también es portada de septiembre de 'Vogue USA', y revela por qué estuvo tanto tiempo ausente en 'WSJ Magazine'.

No fue solo por el tratamiento estético, también porque ha estado luchando contra el cáncer de mama. Hasta en dos ocasiones.

"No quería al 'Daily Mail' esperando en mi puerta"

“He guardado silencio. Solo unas pocas personas lo sabían. No soy una de esas personas que tiene que divulgarlo todo. Pensé para mis adentros que algún día lo contaría, pero bajo ninguna circunstancia lo haría mientras lo estuviese padeciendo. No quería al 'Daily Mail' esperando en mi puerta tal y como hacen cada vez que pasa algo. 'Linda vista por primera vez desde que blablabla", cuenta en la entrevista.

"El cáncer no me mataría"

Una mamografía rutinaria en diciembre de 2018 arrojó el primer diagnóstico. "Las perspectivas no eran buenas. Y debido a otros factores de salud, no tuve dudas a la hora de optar por una mastectomía bilateral; quería dejarlo todo atrás y no tener que volver a lidiar con ello. Pensé que estaba bien y preparada para seguir adelante. El cáncer de mama no me mataría", afirma.

Sin embargo, la enfermedad volvió hace poco. El pasado mes de julio, tras sentir un bulto en el pecho, acudió a la consulta y le detectaron un tumor en el músculo pectoral mediante una resonancia magnética.

"Cavad un agujero en mi pecho. No quiero que esté bonito. Quiero que excavéis. Quiero ver un agujero en mi pecho cuando hayáis terminado, ¿me entendéis?"

"Cavad un agujero en mi pecho. No quiero que esté bonito. Quiero que excavéis. Quiero ver un agujero en mi pecho cuando hayáis terminado, ¿me entendéis? No me voy a morir por esto", les dijo con valentía a los cirujanos.

"Modo fiesta activado"

Para evitar que su enfermedad saliera a la luz, la modelo explica que, por ejemplo, se tapó con una capa XXL en un desfile para Fendi, en septiembre de 2022. “Fue en plan ‘¿Qué esconde bajo ese vestido?’. Si ellos supieran... me acababan de quitar los tubos del drenaje", explica respecto a algunos comentarios que le dejaron en redes sociales.

Con bastante sentido del humor, y consciente de que la enfermedad podría regresar, asegura: "Sé que tengo un pie en la tumba, pero estoy con el modo fiesta activado".