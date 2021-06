El Amplificador | MDMAR, una voz para el futuro

Quédense con este nombre, MDMAR. Es el nombre artístico de Maria del Mar Payeras Prats, una cantautora de Marratxí con sangre brasileña y una fascinante voz que acaba de publicar el single adelanto del que será su segundo disco, Better Life. Pop folk de autoría propia interpretado en inglés y conectado con artistas como los australianos Angus & Julia Stone o el ex integrante de One Direction Harry Styles. Más que recomendable.