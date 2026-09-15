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VÍDEO | La histórica mercería La Veneciana de Palma encuentra relevo: "Lo más seguro es que den un impulso más"

VÍDEO | La histórica mercería La Veneciana de Palma encuentra relevo: "Lo más seguro es que den un impulso más"

B. Ramon

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VÍDEO | La histórica mercería La Veneciana de Palma encuentra relevo: "Lo más seguro es que den un impulso más"

B. Ramon

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La emblemática mercería La Veneciana ha encontrado relevo a sus 88 años de historia en Palma de una forma como toda la vida. Pere Arbona, tercera generación de la tienda, colgó un cartel en el local y una clienta habitual se ha hecho con el negocio. “Hemos encontrado una persona dispuesta a continuar el trabajo y lo más seguro es que le dé un impulso más”, asegura Arbona, que el 30 de septiembre será su último día al frente. Más información

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