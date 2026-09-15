Secciones

Es noticia
APUÑALAMINETO MORTAL PALMAMES PROHIBIR COMPRA SEGUNDA CASAINCENTIVAR COMERCIO LOCALCIERRE DISCOTECA PALMAHOMENAJE ENRIC MASSOLICITUDES ORA PALMA
instagramlinkedin
VÍDEO | Cort desmantela la tirolina y los merenderos del bosque de Bellver tras años de protestas vecinales

VÍDEO | Cort desmantela la tirolina y los merenderos del bosque de Bellver tras años de protestas vecinales

Redacción Digital

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

VÍDEO | Cort desmantela la tirolina y los merenderos del bosque de Bellver tras años de protestas vecinales

Redacción Digital

RRSS WhatsAppCopiar URL

El Ayuntamiento de Palma ha desmantelado los elementos más conflictivos del parque de aventuras del bosque de Bellver después de años de quejas de los residentes de la zona por el ruido y las molestias que generaban. La intervención ha tenido lugar estos últimos días en el recinto situado al final de la calle Polvorí, donde Cort ha retirado la tirolina, las mesas de ping-pong y las mesas de pícnic. Más información

TEMAS

  • tirolina
  • Cort
Tracking Pixel Contents