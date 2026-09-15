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Redacción Digital

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VÍDEO | Cort desmantela la tirolina y los merenderos del bosque de Bellver tras años de protestas vecinales

El Ayuntamiento de Palma ha desmantelado los elementos más conflictivos del parque de aventuras del bosque de Bellver después de años de quejas de los residentes de la zona por el ruido y las molestias que generaban. La intervención ha tenido lugar estos últimos días en el recinto situado al final de la calle Polvorí, donde Cort ha retirado la tirolina, las mesas de ping-pong y las mesas de pícnic. Más información