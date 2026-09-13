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B. Ramon

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VÍDEO | La promesa que salvó 176 años de historias de Casa Roca

«Te prometo que voy a cuidar tu hogar». Con este compromiso de Susan Butler a Catalina Torrents se firmó hace diez años la compra de Casa Roca en la notaría. Una década después, las palabras de la empresaria británica no se las ha llevado el viento. La historia del emblemático establecimiento al que decenas de miles de mallorquines acudieron durante generaciones para comprar lápices de colores, fichas de parchís o disfraces luce ahora con orgullo por todo el carismático edificio, casi convertido en un pequeño museo sentimental para los palmesanos. Más información