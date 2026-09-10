OFERTA Suscríbete un año a Diario de Mallorca y llévate un regalo

S.S

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

VÍDEO | Los vecinos de la plaza Alexandre Jaume de Palma denuncian insalubridad: "Se drogan frente a niños"

Los vecinos de la plaza Alexandre Jaume, en Palma, han dicho basta. Día tras día observan cómo decenas de personas se drogan, trafican e incluso defecan en la vía pública a ojos de todo el mundo. Y según los vecinos, lo hacen con “total impunidad”. Desde hace tiempo exigen a las autoridades que actúen ante este problema de salubridad que afecta a miles de vecinos, ciudadanos y extranjeros en uno de los puntos más transcurridos de la ciudad. Más información