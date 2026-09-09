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César Mateu

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VÍDEO | La tradición que sobrevive en Santa Catalina: petróleo, hilos, melocotones de Muro y lápices de colores

Con dos carteles llamativos hechos a mano y colgados del techo, la mítica Ferretería La Central recibe en su interior a sus clientes: ‘Hay petróleo’ y ‘Si no ve lo que desea, pídalo’. Son dos mensajes que contrastan en un negocio que cumple 110 años y que se encuentra rodeado de bares, restaurantes y ocio nocturno en la calle de Sant Magí, en pleno barrio de Santa Catalina en Palma. Entre estanterías llenas de productos y cajones de madera desgastados por el tiempo y con cartelitos pegados con celo para saber qué hay en su interior (tapón teca, atomizador hembra o ventosas) despacha Toni, el copropietario del local junto a su hermano. Él es un testigo directo de la evolución de esta antigua zona de pescadores, donde la llegada de ingleses, suecos y alemanes ha atraído a inversores y nuevos propietarios y ha contribuido a dejar atrás algunas costumbres y tradiciones. “Nosotros aguantamos bien”, reconoce. Más información