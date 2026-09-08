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Guillem Bosch

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VÍDEO | Palma entrega la ofrenda floral a su Patrona

La Palma más folklórica se dejó ver este lunes en el centro de la ciudad. Centenares de personas desfilaron por las calles de Palma para entregar una ofrenda floral en la basílica de Sant Miquel a la Patrona de la ciudad, la Mare de Déu de la Salut. La celebración arrancó a las 19.00 horas en la plaza de los Patines, desde donde partió la comitiva en dirección a la basílica de Sant Miquel, templo que alberga la venerada imagen de la Mare de Déu. Más información