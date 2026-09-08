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VÍDEO | Lucía Muñoz se presenta a las primarias de Podemos para ser candidata a la alcaldía de Palma
La regidora de Podemos en el Ayuntamiento de Palma, Lucía Muñoz, se presentará a las primarias del partido para encabezar la candidatura a Cort en las próximas elecciones municipales. La edil ha anunciado esta mañana su decisión a través de un vídeo en el que señala la lucha contra la masificación turística y las dificultades de acceso a la vivienda como los dos principales ejes de su candidatura. Más información