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VÍDEO: Fulgencio Coll, portavoz de Vox en Palma, sobre las cargas policiales en la manifestación contra el turismo masivo: "Siento que algunas personas recibieran indebidamente algún que otro golpe"

VÍDEO: Fulgencio Coll, portavoz de Vox en Palma, sobre las cargas policiales en la manifestación contra el turismo masivo: "Siento que algunas personas recibieran indebidamente algún que otro golpe"

FOTO: M. Mielniezuk | VÍDEO: Ajuntament de palma

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VÍDEO: Fulgencio Coll, portavoz de Vox en Palma, sobre las cargas policiales en la manifestación contra el turismo masivo: "Siento que algunas personas recibieran indebidamente algún que otro golpe"

FOTO: M. Mielniezuk | VÍDEO: Ajuntament de palma

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El pleno del Ayuntamiento de Palma ha aprobado este jueves pedir la dimisión del delegado del Gobierno en Balears, Alfonso Rodríguez Badal, por la actuación de la Policía Nacional al término de la multitudinaria manifestación contra la masificación turística y la crisis de la vivienda celebrada el pasado domingo. La petición ha salido adelante gracias a la suma de los votos del PP, Més per Palma y Podemos, mientras que el PSOE y Vox la han rechazado.

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