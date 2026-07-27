Manu Mielniezuk

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VÍDEO | Vecinos de la Llotja multados por denunciar el ruido: "Estamos a merced de la apisonadora turística"

El Ayuntamiento de Palma ordenó retirar en junio varias banderolas con el lema "El renou és tortura" que la asociación vecinal había colocado para denunciar esta situación y le impuso una sanción de 240 euros. La rapidez de la actuación municipal ha supuesto un "golpe" para un barrio que lleva años reclamando más inspecciones, presencia policial y control sobre los negocios. Más información