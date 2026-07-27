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VÍDEO | Vecinos de la Llotja multados por denunciar el ruido: "Estamos a merced de la apisonadora turística"

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Manu Mielniezuk

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Manu Mielniezuk

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El Ayuntamiento de Palma ordenó retirar en junio varias banderolas con el lema "El renou és tortura" que la asociación vecinal había colocado para denunciar esta situación y le impuso una sanción de 240 euros. La rapidez de la actuación municipal ha supuesto un "golpe" para un barrio que lleva años reclamando más inspecciones, presencia policial y control sobre los negocios. Más información

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