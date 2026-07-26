B. Ramon

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VÍDEO | El auge de los bares chinos en Palma: las familias asiáticas toman el relevo de los negocios de barrio

Cada vez más establecimientos tradicionales cambian de manos mientras sus nuevos propietarios mantienen la esencia, la clientela y la cocina de siempre. La segunda generación rompe la barrera del idioma, aunque muchos empresarios siguen mostrando reticencias a hablar públicamente de un fenómeno que se extiende por toda la ciudad. Más información