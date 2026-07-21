FOTO: M. Mielniezuk | VÍDEO: Redacción Digital

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VÍDEO | Denuncian que Cort impide celebrar un Sopar a la Llesca frente al Ayuntamiento de Palma

El Sopar a la Llesca previsto este miércoles en la plaza de Cort, a escasos metros del Ayuntamiento de Palma, está en el aire. El colectivo Brunzit ha denunciado que el Consistorio le comunicó por teléfono, solo dos días antes de la actividad, que no autorizará la cena vecinal, aunque sin remitir una resolución oficial ni explicar los fundamentos jurídicos de la negativa. Más información