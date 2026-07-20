FOTO: M. Mielniezuk | VÍDEO: Carlota Pizá

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VÍDEO | Por qué se conoce a la Plaça Major como la “plaza más oscura de Palma”

Es uno de los lugares más transitados de Palma, punto de encuentro para turistas y residentes. Sin embargo, Iván Cerdá, impulsor de las rutas culturales Mallorca Insólita, sostiene que el verdadero interés de la Plaça Major no está a la vista, sino bajo los pies de quienes la recorren. «Todo lo interesante que tiene esta plaza está un bajo tierra», resume. Más información