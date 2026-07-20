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VÍDEO | Clubes de jubilados de Palma al límite: "Hemos pagado el alquiler del local de nuestro bolsillo"
Las asociaciones de jubilados y pensionistas de Palma atraviesan una situación económica límite por el retraso en el pago de las subvenciones del Ayuntamiento y el Consell de Mallorca. Así lo denuncia Rafel Verger, presidente de la Asociación de Pensionistas y Jubilados de La Vileta-Son Serra y de la federación balear que agrupa a estas entidades. Más información
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