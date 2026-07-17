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VÍDEO | El eclipse obliga a Palma a cerrar el Castell de Bellver y restringir el acceso a Na Burguesa
El Ayuntamiento de Palma pondrá en marcha un amplio dispositivo de seguridad con motivo del eclipse total de Sol del próximo 12 de agosto. Entre las medidas más destacadas están el cierre del bosque y el Castell de Bellver durante toda la jornada y la limitación del acceso a Na Burguesa entre las 08.00 y las 21.00 horas para reducir el riesgo de incendios en dos de los espacios forestales más sensibles del municipio. Más información
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