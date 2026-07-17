Secciones

Es noticia
Detención activistasDecreto del taxi y los VTCEclipse en MallorcaEstafa hombre 80 añosPablo Torre
instagramlinkedin
VÍDEO | El eclipse obliga a Palma a cerrar el Castell de Bellver y restringir el acceso a Na Burguesa

VÍDEO | El eclipse obliga a Palma a cerrar el Castell de Bellver y restringir el acceso a Na Burguesa

FOTO: DM | VÍDEO: Ajuntament de Palma

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

VÍDEO | El eclipse obliga a Palma a cerrar el Castell de Bellver y restringir el acceso a Na Burguesa

FOTO: DM | VÍDEO: Ajuntament de Palma

RRSS WhatsAppCopiar URL

El Ayuntamiento de Palma pondrá en marcha un amplio dispositivo de seguridad con motivo del eclipse total de Sol del próximo 12 de agosto. Entre las medidas más destacadas están el cierre del bosque y el Castell de Bellver durante toda la jornada y la limitación del acceso a Na Burguesa entre las 08.00 y las 21.00 horas para reducir el riesgo de incendios en dos de los espacios forestales más sensibles del municipio. Más información

Tracking Pixel Contents