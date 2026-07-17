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VÍDEO | Derriban media docena de casetas ilegales de Son Banya usadas como puntos de venta de droga

VÍDEO | Derriban media docena de casetas ilegales de Son Banya usadas como puntos de venta de droga

FOTO: CNP | VÍDEO: B. Ramon

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VÍDEO | Derriban media docena de casetas ilegales de Son Banya usadas como puntos de venta de droga

FOTO: CNP | VÍDEO: B. Ramon

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Operarios del Ayuntamiento de Palma están derribando esta tarde media docena de casetas construidas ilegalmente en la entrada del poblado de Son Banya y que eran utilizadas como puntos de venta de droga. La actuación, desarrollada con grandes medidas de seguridad para evitar enfrentamientos con las bandas de narcos, se ha saldado con la intervención de diversas cantidades de sustancias estupefacientes y la detención de un sospechoso. Más información

TEMAS

  • Son Banya
  • Casetas
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