FOTO: M. Mielniezuk | VÍDEO: Ajuntament de Palma

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

VÍDEO | Cort prepara un dispositivo de aforo "óptimo" de 75.000 personas en la Playa de Palma el día del eclipse en una zona con más de 100.000 personas entre residentes y turistas

Sin confirma cuál es el aforo máximo de la Playa de Palma, una de las zonas mejoras zonas para ver el eclipse en Mallorca, Cort prepara un despliegue "sin precedentes" en un dispositivo en el que calculan que el aforo "óptimo" será de 75.000 personas. Javier Bonet, primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Palma, ha explicado que, además de la playa, también habilitarán la primera línea, una zona donde circulan habitualmente bicicletas, con un rasante más bajo que el de la propia playa. Más información