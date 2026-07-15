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VÍDEO | Palma aprueba un diseño para el nuevo bar Pesquero muy similar al que rechazó en mayo

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Redacción Digital

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VÍDEO | Palma aprueba un diseño para el nuevo bar Pesquero muy similar al que rechazó en mayo

Redacción Digital

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La Comisión de Centro Histórico de Palma dio ayer el visto bueno al diseño definitivo del futuro bar El Pesquero con el rechazo de ARCA y los únicos votos favorables de los representantes del equipo de gobierno municipal. El proyecto es muy similar al que la propia CCH tumbó el pasado mayo con el argumento de que generaría un fuerte impacto visual en un espacio emblemático del puerto. Más información

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