FOTO: La Casa del Pho | VÍDEO: Redacción Digital

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VÍDEO | La Casa del Pho, restaurante para descubrir Vietnam en Palma: “Una mesa puede explicar mejor un país que muchas palabras”

Hace ya unos días que Mallorca cuenta con La Casa del Pho, un restaurante vietnamita para descubrir el país a través de su comida: un caldo, una ensalada fresca, un bún de verano o una bebida casera. Situado en el centro de Palma, en el carrer Bisbe Maura a solo unos pasos de las Avenidas, Ahua, propietario y responsable del proyecto, está convencido de que esta apertura significa mucho más que abrir un negocio: “Es crear un pequeño puente entre culturas. A veces una mesa puede explicar mejor un país que muchas palabras”. Más información