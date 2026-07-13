Redacción Digital

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VÍDEO | Martínez justifica la multa a los vecinos de sa Llotja por colgar carteles contra el ruido: "Las asociaciones también tienen que cumplir las normas"

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha justificado la multa impuesta por el Ayuntamiento a la asociación de vecinos sa Llotja-Born por colgar carteles contra el ruido y ha defendido que las entidades vecinales, al igual que el resto de ciudadanos y empresas, están obligadas a respetar las ordenanzas municipales. Más información