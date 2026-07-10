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VÍDEO | Palma suma un nuevo asentamiento de caravanas en Marivent: "Hasta hace tres años aún podía alquilar un piso"
El aparcamiento municipal gratuito de Marivent, situado junto al Palacio de veraneo de la Familia Real, se está consolidando como un nuevo asentamiento de caravanas en Palma y amenaza con crecer siguiendo los ejemplos de Son Hugo, Son Güells o Ciutat Jardí, donde se concentran decenas de estos vehículos. Se trata de un fenónemo en expansión en la ciudad ante la imposibilidad de acceder a un alquiler. Más información