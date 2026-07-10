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VÍDEO | Palma suma un nuevo asentamiento de caravanas en Marivent: "Hasta hace tres años aún podía alquilar un piso"

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Ana B. Muñoz

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VÍDEO | Palma suma un nuevo asentamiento de caravanas en Marivent: "Hasta hace tres años aún podía alquilar un piso"

Ana B. Muñoz

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El aparcamiento municipal gratuito de Marivent, situado junto al Palacio de veraneo de la Familia Real, se está consolidando como un nuevo asentamiento de caravanas en Palma y amenaza con crecer siguiendo los ejemplos de Son Hugo, Son Güells o Ciutat Jardí, donde se concentran decenas de estos vehículos. Se trata de un fenónemo en expansión en la ciudad ante la imposibilidad de acceder a un alquiler. Más información

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