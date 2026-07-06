FOTO: M. Mielniezuk | VÍDEO: Carlota Pizá

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VÍDEO | Mallorca con mucha calle: La historia detrás la plaça de Santa Eulàlia

Quien cruza hoy por la plaça de Santa Eulàlia probablemente la identifique por su iglesia, sus terrazas o el constante ir y venir de peatones. Sin embargo, durante siglos fue el auténtico corazón de Palma, antes de que la actividad se redirigiera a la Plaça Major. Aquí se celebraba el principal mercado de Ciutat, se enterraba a los fallecidos y también se llegaron a ejecutar las condenas más “ejemplarizantes”. Más información