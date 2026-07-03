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VÍDEO | El plan alternativo de Vox para GESA: una concesión que gestione oficinas, un parking de 900 plazas y un restaurante
FOTO: Vox Palma | VÍDEO: Ajuntament de Palma
Vox Palma ha presentado este viernes un proyecto alternativo para la reforma del edificio de GESA y su entorno, basado en una concesión administrativa a la iniciativa privada que, según defiende la formación, permitiría rehabilitar el inmueble sin coste para el Ayuntamiento.
El portavoz municipal de Vox, Fu Más información