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VÍDEO | El plan alternativo de Vox para GESA: una concesión que gestione oficinas, un parking de 900 plazas y un restaurante

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FOTO: Vox Palma | VÍDEO: Ajuntament de Palma

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FOTO: Vox Palma | VÍDEO: Ajuntament de Palma

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Vox Palma ha presentado este viernes un proyecto alternativo para la reforma del edificio de GESA y su entorno, basado en una concesión administrativa a la iniciativa privada que, según defiende la formación, permitiría rehabilitar el inmueble sin coste para el Ayuntamiento.

El portavoz municipal de Vox, Fu Más información

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