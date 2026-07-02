FOTO: J. B. | VÍDEO: Redacción Digital

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VÍDEO | Emaya investiga las causas del incendio de un camión de basura en la calle Jaume III de Palma

Emaya ha abierto una investigación para aclarar las causas del incendio declarado esta madrugada en uno de sus camiones de recogida de residuos cuando prestaba servicio en la avenida de Jaume III de Palma. El suceso ha obligado a cortar totalmente el tráfico en esta céntrica vía desde primera hora de la mañana y ha provocado también afecciones en distintas líneas de la EMT en uno de los ejes más transitados del centro. Más información