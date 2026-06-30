Redacción Digital

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

VÍDEO | El supermercado asiático de los productos virales abre su segunda tienda en Palma: "Tenemos todo lo que sale en TikTok"

El supermercado asiático Xi Duo Duo continúa creciendo en Palma. Apenas tres meses después de inaugurar su primer establecimiento, han abierto una segunda tienda en el número 31 de la calle Pascual Ribot con una propuesta que combina los alimentos tradicionales de Asia con los productos virales que triunfan en las redes sociales. "Estamos especializados en todo lo que sale por TikTok", resume la propietaria, Chaomei.