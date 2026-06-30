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VÍDEO | Negueruela da el paso y optará a ser el candidato del PSOE a la alcaldía de Palma en 2027

Iago Negueruela ha anunciado este martes que se presentará a las primarias del PSOE para convertirse en el candidato socialista a la alcaldía en las elecciones municipales previstas para mayo de 2027. El actual secretario general de la Agrupación Socialista de Palma ha hecho pública su decisión a través de un vídeo difundido en redes sociales, en el que utiliza el llonguet, panecillo típico de Palma, como hilo conductor para exponer los principales problemas que, a su juicio, arrastra la ciudad.