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VÍDEO | Así serán las viviendas de la antigua cárcel de Palma

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Ajuntament de Palma

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La antigua cárcel de Palmadesalojada el pasado 11 de junio, se transformará en una residencia pública para profesionales con 139 unidades habitacionales temporales destinadas a perfiles como médicos, funcionarios, investigadores, profesores universitarios y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Así lo ha anunciado este lunes el alcalde, Jaime Martínez, que ha presentado la operación como un proyecto estratégico para ampliar la oferta residencial de la ciudad y contribuir a "retener talento". Más información

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