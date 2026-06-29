B. Ramon

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Miquel Coll, presidente de la Asociación de Vecinos de La Soledat: “El mayor logro ha sido ponernos de acuerdo y demostrar que se pueden hacer cosas sin dinero"

La Asociación de Vecinos de La Soledat reclama reactivar las obras de la antigua fábrica Can Ribas, reforzar la seguridad y la limpieza, acelerar el plan de regeneración del barrio y dar voz a los vecinos en las deciosnes sobre su futuro. “Primero que se pongan de acuerdo ellos y luego que nos digan qué quieren hacer”, critica el presidente de la entidad, en relación a los "mensajes contradictorios" por parte del Ayuntamiento de Palma. Más información