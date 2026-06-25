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VÍDEO | Denuncian las altas temperaturas en el Centro de Salud de Pere Garau: "Es falta de respeto tanto para los usuarios como para el personal sanitario"

VÍDEO | Denuncian las altas temperaturas en el Centro de Salud de Pere Garau: "Es falta de respeto tanto para los usuarios como para el personal sanitario"

FOTO: Flipau amb Pere Garau | VÍDEO: Redacción Digital

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VÍDEO | Denuncian las altas temperaturas en el Centro de Salud de Pere Garau: "Es falta de respeto tanto para los usuarios como para el personal sanitario"

FOTO: Flipau amb Pere Garau | VÍDEO: Redacción Digital

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Los vecinos de la barriada palmesana de Pere Garau han expresado su indignación ante la situación vivida esta mañana en el Centro de Salud de la barriada, dentro de las instalaciones se ha rozado una temperatura de 34 grados. Más información

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